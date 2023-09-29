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        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:03
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        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, geçmiş dönemlerde örgüt bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı, 5'i Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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