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        Talas'ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılacak

        Kayseri'nin Talas ilçesinde Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:49
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        Talas'ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılacak
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilere destek vermek amacıyla Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle hayata geçiren proje kapsamında, 1 Ekim Pazar günü Harman Mahallesi Meydanı'nda pazar kurulacak.

        Gerek el işi gerekse ahşap ürünler gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün alıcısıyla buluşacak.

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