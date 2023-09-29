Kayseri'de arıcılık kursu kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) arıcılık kursu kayıtlarını başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde sanat ve mesleki eğitim kursları düzenleyen KAYMEK, arıcılık alalında da bal üretimi yapmak isteyen vatandaşlara yönelik kurs düzenleyecek.

Sümer Tesisleri'nde gerçekleştireceği kursta katılımcılara, bal üretimi konusunda teknik bilgiler verilecek.

Kurs için başvurular başladı.