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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:24 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:42
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'de FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski sağlık teknisyeninin Kocasinan ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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