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        Kayseri'de kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 00:27 Güncelleme: 30.09.2023 - 00:27
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        Kayseri'de kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kazım Karabekir Mahallesi'nde İ.Y. ve kardeşi Ö.Y. ile yabancı uyruklu H.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.E. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı H.E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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