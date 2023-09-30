Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 30.09.2023 - 00:40 Güncelleme: 30.09.2023 - 00:40
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın son katında bulunan dairenin mutfağında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin söndürdüğü yangında ev zarar gördü.