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        Kayseri'de aracında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:20
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        Kayseri'de aracında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, F.A'nın kullandığı araç Kopçu Mahallesi'nde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada şoför koltuğunun altında 10 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, 6 gram kubar esrar ve uyarıcı madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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