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        Bakan Özhaseki, Kayseri'de Enerji Yatırımları Tanıtım Töreni'nde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yöneticiler iyi niyetliyse ufuklu insanlarsa hedef koyup o hedefe doğru koşuyorlarsa o şehir de büyüyor ve gelişiyor. Değilse yerinde saymaya başlıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:04
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        Bakan Özhaseki, Kayseri'de Enerji Yatırımları Tanıtım Töreni'nde konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yöneticiler iyi niyetliyse ufuklu insanlarsa hedef koyup o hedefe doğru koşuyorlarsa o şehir de büyüyor ve gelişiyor. Değilse yerinde saymaya başlıyor." dedi.

        Özhaseki, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Enerji Yatırımları Tanıtım Töreni'nde, enerji alanındaki çalışmaların şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Şehirlerin geleceğinin o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufkuyla doğru orantılı olduğunu anlatan Özhaseki, "Yöneticiler iyi niyetliyse ufuklu insanlarsa hedef koyup o hedefe doğru koşuyorlarsa o şehir de büyüyor ve gelişiyor. Değilse yerinde saymaya başlıyor. Bir müddet sonra küçülüyor. Sonra çocuklarımız terk ediyor ve şehirler gerçekten gerileyen bir hale dönüyor." diye konuştu.

        ABD'de Birleşmiş Milletler toplantılarına katıldığına değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çevreyle ilgili konular konuşuldu. Hepsi de neredeyse benim bakanlığımı ilgilendiriyordu. Ben bu konularda zaten üzerime düşeni hakkıyla yapıyorum. Merak etmeyin ama onun dışında gördüğünüz bir, iki manzaradan bahsedeceğim sizlere. O Birleşmiş Milletlerin malum binasının tam karşısında yüksekçe bir bina var. Üstünde Türk bayrağı dalgalanıyor. Üstünde Türkevi yazıyordu. İftihar ettik. Bütün toplantılarımızı Türkevi'nde yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşebilmek için birçok devlet başkanı randevu istediler. Kuyrukta bekliyorlardı. Nihayetinde bütün randevuları 4-5 gün içerisinde sabah başlayıp gece yarısına kadar süren o maratonda Cumhurbaşkanı'mız bitiremeyince bazı bakan arkadaşlarımızı, Dışişleri Bakanı'mızı, Amerika'da bırakarak o görüşmelerini yapmak istedik. Geri döndük, geldik ve arkadaşlar görüşmelere devam etti. Orada flaş bir ülke vardı, Türkiye'ydi. Genel Kurul'da Sayın Cumhurbaşkanı'mız konuşma yaptı. Masum milletleri de dikkate alarak orada herkese dönüp adil bir dünya mümkündür diye başlayan uzun bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı'mız."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." diyebilen lider olduğunu belirten Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bütün mazlum ülkeler alkışlıyorlardı. Çok şükür Türkiye sözü dinlenen ve gittiği her yerde hatırı sayılan bir ülke haline geldi. Libya'yla biz anlaşmalar yaptığımızda bazıları hiç anlamadı. 'Ne işimiz var Libya'da?' demeye başladılar. Akdeniz'deki haklarımızı nasıl koruyacaktık, şimdi oradaki haklarımızı da koruduk. Azeri kardeşlerimizin imdadına da yetiştik. Birkaç gün önce de Nahçıvan'daydık. Oradaki Azeri kardeşlerimizin dualarını görmeliydiniz. Yıllarca zulüm altında ve işgal ettikleri topraklardan onların sökülüp atılması oradaki Türk yurdunun bağımsızlığına kavuşması kolay bir iş değildi. İçeride de büyük bir mücadele veriyoruz."

        - "Depremin yaralarını sarıyoruz"

        Özhaseki, parti ayrımı yapmadan deprem bölgesinde hizmetlere devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Çok şükür şimdi de yaraları sarma adına 200 binden fazla ihale yaptık. Orada konutlar zaten bitmek üzere. Önümüzdeki aydan itibaren depremzede vatandaşlarımıza vereceğiz. Bir taraftan yerinde dönüşüm projesi başlattık, bir taraftan meydan projelerine başladık. Benim zaten çoğu zamanım ya o bölgelerde geçiyor veya o bölgelerin problemlerini çözmekle ilgili toplantılarda geçiyor. Oradaki kardeşlerimiz yerlerine, yurtlarına kavuşup huzurla oturuncaya kadar emin olun bizler gece gündüz demeyeceğiz, çalışacağız."

        Dünya üzerinde Himalayalar'dan Alplere doğru giden çizgide 5 riskli ülke bulunduğunu anlatan Özhaseki, bunlardan birinin de Türkiye olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve en riskli 5 ülke arasında yer aldığını vurgulayan Özhaseki, "Son 100 yılda 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 226. Yani her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem oluyor bu memlekette. Ölen insanlarımız 130 bin civarında. Bu yaraları ancak beraber sararız." dedi.

        Konuşmaların ardından Beydeğirmeni Biyogaz Enerji Tesisi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) GES projelerinin açılışı yapıldı, 1000 vatandaşa kombi hediye edildi.

        - Bakan Özhaseki sergi ve restoran açılışına katıldı

        Bakan Özhaseki, gazeteci Oktay Ensari'nin Talas ilçesi Osmanlı Sokağı'ndaki fotoğraf sergisinin açılışına da katıldı.

        Burada konuşan Özhaseki, Ensari'nin, kentin 50 yılına şahitlik ettiğini ve birikimiyle bu sergiyi açtığını dile getirdi.

        Gazeteci Ensari ise sergi açılışına katılanlara ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Bakan Özhaseki, Talas Belediyesine ait bir restoranı da hizmete açtı.

        Programlara Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

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