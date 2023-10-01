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        Erciyes'in zirvesine kar yağdı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:59
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        Erciyes'in zirvesine kar yağdı
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

        Gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkinden zirveye doğru yağış etkili oldu.

        Kar ile dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte öğle saatlerinde itibaren de yağmurlu hava etkisini gösteriyor.

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