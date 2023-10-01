Erciyes'in zirvesine kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Giriş: 01.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:59
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkinden zirveye doğru yağış etkili oldu.
Kar ile dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte öğle saatlerinde itibaren de yağmurlu hava etkisini gösteriyor.