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        Saadet Partisi Kocasinan 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        Saadet Partisi Kocasinan 7. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı Nuh Bahadır, yeniden başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:59
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        Saadet Partisi Kocasinan 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        Saadet Partisi Kocasinan 7. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı Nuh Bahadır, yeniden başkan seçildi.

        Melikgazi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaştığını, milli görüşçülerin eski ihtişamına kavuşacağını söyledi.

        Akaryakıt ve temel gıda malzemelerine gelen zamları da eleştiren Güneş, Türkiye'nin daha yaşanır bir ülke haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Oylama sonucunda mevcut başkan Nuh Bahadır tekrar ilçe başkanı seçilirken, kongreye Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun, İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık ile diğer ilçe başkanları katıldı.

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