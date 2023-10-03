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        Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:43
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        Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.C'nin (19) kullandığı 38 SE 948 plakalı otomobil Aksu mevkisinde yol kenarına devrildi.

        Sürücü M.C. olay yerinde öldü.

        Otomobilde bulunan ve yaralanan E.B. ile A.K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne, M.C. ise Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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