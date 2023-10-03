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        Şeker-İş Sendikası Kayseri'de üye sayısını artırdı

        Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Mustafa Kılıç, üye sayısında artış yaşandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:02
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        Şeker-İş Sendikası Kayseri'de üye sayısını artırdı
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        Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Mustafa Kılıç, üye sayısında artış yaşandığını bildirdi.

        Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin çalışanına değer vermeye ve güvenmeye devam ettiğini belirtti.

        Kayseri ve Boğazlıyan şeker fabrikalarında çalışmakta olan sendika üyesi muvakkat personelden 306 kişinin daimi işçi stajyer kadrosuna geçişleri yapılarak kadro aldıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "Turhal Şeker Fabrikası'nda belirli süreli sözleşmeli işçi statüsünde çalışan 280 kişi sendikamıza üye olmuşlardır. Yine, Kayseri Şeker Fabrikası'nda işbaşı yapan 219 belirli süreli personel ile Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda işbaşı yapan 213 belirli süreli personel sendikamız üyesi oldular. Bu gün itibarıyla toplamda daimi ve muvakkat 2000'e yakın Şeker-İş Sendikası üye sayısına ulaşılmıştır."

        Kılıç, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında çalışan belirli süreli 1410 işçi, yönetim ve beyaz yakalı kadrosuyla toplam 3990 kişiye istihdam sağlandığını aktardı.​​​​​​​

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