Kayseri Büyükşehir Belediyesi kedi köpek evi yapıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu mevkisine modern ve günün koşullarına uygun kedi köpek evi inşa ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu mevkisine modern ve günün koşullarına uygun kedi köpek evi inşa ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Molu'daki köpek barınma evinde ve yakın zamanda hayata geçirilecek modern kedi köpek evinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette Büyükkılıç'a Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, en kısa zamanda yeni barınağın hayata geçirileceğini belirtti.

Barınak binasının tamamlandığını anlatan Büyükkılıç, "Çevre düzeni de tamamlanınca rahatlıkla dilsiz dostlarımızı gerçekten günün koşullarına uygun modern şekilde ağırlayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve devamını da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden ikinci barınak, ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için hayata geçirilecek. Tesiste gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvanseverler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birim olacak.