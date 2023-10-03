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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:39
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik 67 ekip ve 234 personelin katılımıyla 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 5 kilo 795 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilo 72 gram esrar, 99 gram eroin, 100 gram kokain, 49 kök Hint keneviri, 47 bin 103 uyuşturucu hap, 38 tüfek ve tabanca, 249 fişek, 34 hassas terazi ve bir patlayıcı mühimmat ele geçirildi, 24 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Firari bir zanlıyı yakalamak için de çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan uyuşturucuyla mücadele kapsamında 107 kişiye yasal işlem yapıldı.

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