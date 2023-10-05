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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, öğrencilerle buluştu

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:28
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, öğrencilerle buluştu
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Akar, öğrencilerle sohbet etti.

        Akar, tecrübe, bilgi ve görüşlerini paylaşarak, öğrencilere nasihatte bulundu.

        Programa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetimi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da katıldı.​​​

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