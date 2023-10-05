ERÜ Rektörü Altun, Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kampüs içerisinde yapımı tamamlanan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklama göre Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile hayırsever San ailesi tarafından yaptırılan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, hayırsever San ailesine teşekkür ederek, "San ailesi, üniversitemizdeki akademik ve idari personelimizin mesai saatlerinde çocuklarının güvenli ve rahat bir ortamda eğitim alabilmeleri için bu merkezi üniversitemize kazandırdı. Merkez, modern bir kreş binası olarak hizmet verecek. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde merkezin açılışını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.