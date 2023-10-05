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        Kayseri'de 12 ressamın "Kayseri" temalı sergisi açıldı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 12 ressamın "Kayseri" temalı sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:17
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        Kayseri'de 12 ressamın "Kayseri" temalı sergisi açıldı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 12 ressamın "Kayseri" temalı sergisi açıldı.

        Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açılamaya göre, Hunat Hatun Medresesi'nde açılışı yapılan sergide, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini resim tuvaline yansıtan 12 ressamın eseri yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak birçok kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

        Sergide çeşitli illerden gelen ressamların eserlerinin yer aldığını belirten Palancıoğlu, "Timya Sanat Grubu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Sergimiz 3 gün boyunca açık olacak. Sanatseverleri bekleriz." ifadesini kullandı.

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