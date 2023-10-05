Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından büyük kongreye davet

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, partilerinin 4. Olağanüstü Büyük Kongre ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından büyük kongreye davet
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, partilerinin 4. Olağanüstü Büyük Kongre ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

        İl Başkanlığındaki toplantıda konuşan Üzüm, partinin her seçimden başarıyla çıktığını vurguladı.

        Üzüm, "Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. " dedi.

        AK Parti'nin yıllar boyu dinamik kalmasının başarının önemli bir unsuru olduğunu dile getiren Üzüm, partinin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu belirtti.

        Muhalefeti eleştiren Üzüm, şunları kaydetti:

        "Değişimi dilinden düşürmeyenlerin koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretmeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişimde direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye çalışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. "

        Üzüm, yenilikçi bakış açısına, gelişen ve üreten misyon ortaya koymakta ısrarcı olduklarını, kongre sürecinin de bu yaklaşıma hizmet ettiğini belirtti.

        Partisinin eser ve hizmet politikasını bir üst lige çıkarmayı hedeflediğini anlatan Üzüm, yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacaklarını dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı

        Benzer Haberler

        Yahyalı'da voleybol turnuvası düzenlendi
        Yahyalı'da voleybol turnuvası düzenlendi
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 15'i adliyede
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 15'i adliyede
        Kayseri'de 12 ressamın "Kayseri" temalı sergisi açıldı
        Kayseri'de 12 ressamın "Kayseri" temalı sergisi açıldı
        Kayseri'de çocuklara hayvan sevgisi konusunda farkındalık eğitimi verildi
        Kayseri'de çocuklara hayvan sevgisi konusunda farkındalık eğitimi verildi
        ERÜ Rektörü Altun, Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
        ERÜ Rektörü Altun, Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, öğrencilerle buluştu
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, öğrencilerle buluştu