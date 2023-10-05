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        Kayseri'de 25 bin çiftçiye 363 milyon liralık mazot ve gübre desteği

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 25 bin 102 çiftçiye 363 milyon 175 bin 684 liralık mazot ve gübre desteği sağlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:09
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        Kayseri'de 25 bin çiftçiye 363 milyon liralık mazot ve gübre desteği
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        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 25 bin 102 çiftçiye 363 milyon 175 bin 684 liralık mazot ve gübre desteği sağlandığını bildirdi.

        ​​​​​​​Ersoy, yazılı açıklamasında, Kayserili çiftçilere destek sağlandığını kaydetti.

        Ersoy, "Kayseri'mizde bulunan hububat üreticilerimizin kışlık ekim için hazırlık dönemi kapsamında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre destekleri Ziraat Bankası kartlarına tanımlanmıştır. Bu kapsamda, 25 bin 102 çiftçimize toplamda 363 milyon 175 bin 684 lira destek ödemesi gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

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