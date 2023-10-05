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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde aşırı yağışlardan etkilenen yollardaki yağmur suyu drenaj hatlarını yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:10
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde aşırı yağışlardan etkilenen yollardaki yağmur suyu drenaj hatlarını yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun yağışlar sonucu oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen yağmur suyu drenaj hatları modernizasyon çalışmaları kapsamında, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda altyapı çalışması yapılıyor.

        Bölgede gerçekleştirilen 10 milyon liralık 4 bin metre uzunluğundaki altyapı çalışmasıyla yağışlar sonrası oluşabilecek su baskınları ve taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

        - Tuzcuoğlu, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetimi Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

        Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uyum kültürü içerisinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz başkanımıza ve yönetimine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ifadesini kullandı.

        Tuzcuoğlu da Büyükkılıç'a hizmetlerinden ve esnaflara verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        - Sonbaharda bir milyonu aşkın çiçek dikilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, sonbahar döneminde 1 milyon 110 bin çiçek dikimi gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sonbaharın gelmesiyle park, mesire, refüj ve meydan alanlarına menekşe, kasımpatı, sıklamen, sedum, lale ve sümbül soğanı ekimine başlandı.

        Söz konusu alanlara, ilkbahar döneminde de kadife, begonya, yıldız çiçeği, sardunya, ateş çiçeği ve ipek çiçeği olmak üzere toplam 1 milyon 130 bin çiçek dikilmişti.

        - KASKİ'den kan bağışına destek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeli, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'nin başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ personeli sosyal sorumluluk projesi kapsamında azalan kan stoklarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulundu.

        Kampanyaya, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da katıldı.

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