Kayseri'de 54 yabancı uyruklu yakalandı

Kayseri'de, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 54 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve uluslararası koruma başvuruları reddedilmesine rağmen kalmaya devam eden yabancı uyruklulara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

​​​​​​​Operasyonda yakalanan 54 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.