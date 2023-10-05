Kayseri'de statik açıdan sorunlu cami ile minaresi kontrollü yıkıldı Kayseri'de eski ve statik açıdan sorunları olan cami ve minaresi ile bitişiğindeki eklentileri kontrollü yıkıldı.

Kayseri'de eski ve statik açıdan sorunları olan cami ve minaresi ile bitişiğindeki eklentileri kontrollü yıkıldı.

Gültepe Mahallesi'ndeki Köşk Cami ve çevresinde yıkım dolayısıyla Melikgazi Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yıkımın yapılacağı alandaki yollar trafiğe kapatıldı.

Ekipler, iş makinesiyle minareyi, camiyi ve bitişiğindeki eklentileri yıktı.

Çıkan toz bulutundan çevredekilerin etkilenmemesi için ekipler sulama çalışması da yaptı.

Eski ve statik açıdan sorunları olduğu için yıkılan cami ve eklentilerin bulunduğu alana cami, Kur'an kursu ve aile sağlığı merkezi yapılacağı öğrenildi.