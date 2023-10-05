Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü eylülde 44 faili meçhul olayı aydınlattı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylül ayında 44 faili meçhul olayı aydınlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylül ayındaki denetimlerde 135 bin 9 kişi ve 66 bin 442 araç sorgulandı, aranan 218 kişi yakalandı.

Denetimlerde, 44 faili meçhul olay aydınlatıldı, 94 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı, 6 tabanca, 6 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 4 bıçak, 36 fişek, 102,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.