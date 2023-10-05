Talas Belediyesi ihaleyle konut arsası sattı
Mülkiyeti Talas Belediyesine ait konut arsası ihaleyle satıldı.
Giriş: 05.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:18
Mülkiyeti Talas Belediyesine ait konut arsası ihaleyle satıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi 2264 adada yer alan konut arsasının satışı için belediye meclis salonunda ihale düzenlendi.
Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost başkanlığındaki ihalede arsa, 40 milyon 500 bin liraya satıldı.
Elde edilen gelir, belediyenin yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.