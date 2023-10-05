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        Talas Belediyesi ihaleyle konut arsası sattı

        Mülkiyeti Talas Belediyesine ait konut arsası ihaleyle satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:18
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        Talas Belediyesi ihaleyle konut arsası sattı
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        Mülkiyeti Talas Belediyesine ait konut arsası ihaleyle satıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi 2264 adada yer alan konut arsasının satışı için belediye meclis salonunda ihale düzenlendi.

        Talas Belediye Başkanvekili Ragıp Dost başkanlığındaki ihalede arsa, 40 milyon 500 bin liraya satıldı.

        ​​​​​​​Elde edilen gelir, belediyenin yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.

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