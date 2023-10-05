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        Kayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:06
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        Kayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti.

        Alınan bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 38 HE 901 plakalı otomobil, Gökalp Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta A.S'nin kullandığı 38 ADM 339 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yaralanan M.G. ile aynı araçtaki bir kişi Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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