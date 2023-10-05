Kayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti.
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti.
Alınan bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 38 HE 901 plakalı otomobil, Gökalp Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta A.S'nin kullandığı 38 ADM 339 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan M.G. ile aynı araçtaki bir kişi Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.