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        Kayseri'de üniversitelilere suçla mücadele kapsamında 15 bin 600 broşür dağıtıldı

        Kayseri'de üniversite öğrencilerine terör, siber ve güvenlik suçlarıyla mücadele kapsamında 15 bin 600 broşür dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:18 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:18
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        Kayseri'de üniversitelilere suçla mücadele kapsamında 15 bin 600 broşür dağıtıldı
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        Kayseri'de üniversite öğrencilerine terör, siber ve güvenlik suçlarıyla mücadele kapsamında 15 bin 600 broşür dağıtıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde üniversite öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla broşürler hazırlandı.

        Polis ekipleri, önleme ve bilgilendirme çalışmaları doğrultusunda kentin farklı noktalarına kurulan stantlarda 15 bin 600 broşür dağıttı.

        Eylül ayından bu yana dağıtılan broşürlerle yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşıldı.

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