Kayseri'de düzenlenen ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı'nın galası yapıldı.

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, gala açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın farklı ülkelerinden 68 firmanın fuara katılmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'nin en konforlu fuarını gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, Kayseri'nin birçok alanda üretimin merkezi olduğunu aktardı.

Mobilya konusunda Irak'ın çok önemli bir ihracat merkezi olduğunu anlatan Çelik, Irak'ta fuar düzenleneceğini de kaydetti.

Çelik, düzenlenecek fuarla ilgili "1 Ocak itibarıyla Bağdat Uluslararası Fuar Alanı bize geçtikten sonra öyle sanıyorum ki mayıs ayında planlanacak ilk mobilya fuarında, devletimizin verdiği teşvikin üstünü Nobel Şirketler Grubu olarak karşılayacağız. Bugün ANAMOB için salonda bulunan tüm katılımcıları yine 2024'te de Bağdat'ta misafir etmek istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından fuara katılan firmalardan dereceye girenlere ödülleri verildi.