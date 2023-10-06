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        Kayseri'de polisten kaçtıkları sırada otomobilde şoför değişikliği yapan 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polisten kaçarken hareket halindeki otomobilde şoför değiştiren 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 00:16 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:24
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        Kayseri'de polisten kaçtıkları sırada otomobilde şoför değişikliği yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polisten kaçarken hareket halindeki otomobilde şoför değiştiren 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Melikgazi ilçesi Sami İpek Caddesi'nde polisin dur ihtarına uymayan 42 AKN 798 plakalı otomobilin sürücüsü R.Y. aracıyla kaçmaya başladı.

        Polisten kaçarken hareket halindeki otomobilde yer değişikliği yaparak şoför koltuğuna M.G. geçti.

        Kovalamaca sonucu Ihlamur Caddesi'nde durdurulan otomobildeki R.Y. ve M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Polis, dur ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, uygunsuz plaka kullanımı, cam filmi ve abartı egzoz gibi suçlardan sürücü ile yanındaki yolcuya 17 bin 748 lira ceza yazdı.

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