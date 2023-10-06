Yahyalı'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği düzenlendi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci konuşmacı olarak katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Recep Ağca, İlçe Müftüsü Çelebi Gün, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Konferans sonunda katılımcılara kitap hediye edildi.