Kayseri'de "Gastronomi Günleri" etkinliği düzenlenecek

Kayseri'de 27-29 Ekim'de "Gastronomi Günleri" etkinliği düzenlenecek.

Kayseri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Kayseri Valiliği himayesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Türkiye Aşçılar Federasyonu Akademik Kurulu, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği ile Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası işbirliğindeki Kayseri Gastronomi Günleri, 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Organizasyonda, ev hanımları, lise ve üniversite öğrencilerinin dahil olduğu yemek yarışmaları, yemek atölyeleri, yemek yeme yarışmaları, Kayseri Gastronomi Sempozyumu gibi etkinlikler yapılacak.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek etkinlikte gastronomi dünyasının önemli paydaşları, kadın kooperatifleri ve Türkiye Aşçılar Federasyonu yöresel lezzet stantları kuracak.

Etkinlik kapsamında, Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akademik Kurul Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Bıyık ve Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Ülker, Kayseri Şeker Fabrikası Yiyecek ve İçecek Müdürü Turan Bora ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile beraberindeki heyet, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Rektör Karamustafa, zengin mutfağı, geleneksel lezzetleri ve özel tatlarıyla adından sıkça söz ettiren Kayseri'yi gastronomi alanında daha ileri taşımak için el ele verdiklerini belirtti.

Karamustafa, üniversite olarak Develi'deki aşçılık programının akademik birikimi ve uygulamalarıyla organizasyona katkı sağlayacaklarını kaydetti.