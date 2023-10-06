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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi sporda tesisleşmeyi sürdürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi spor şehri yapmak için çok sayıda halı saha ve yüzme havuzunun kentte hizmete sunulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:40
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi sporda tesisleşmeyi sürdürüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi spor şehri yapmak için çok sayıda halı saha ve yüzme havuzunun kentte hizmete sunulduğunu bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin 2024 yılı Avrupa Şehri seçildiğini anımsatarak, bununla yetinmediklerini, spor konusunda tesisleşme sürecinde de iyi bir noktada olunduğunu belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve hizmet vermekte olan 29 yüzme havuzu bulunduğunu, yenilerinin ekleneceğini aktaran Büyükkılıç, "Bunlara iki tane daha millet bahçemizde ekleniyor, hatta bir de çocuk havuzu var, üçüncüsü ekleniyor. Bir tane daha havuz ekleniyor, o da Yüksek İrtifa Merkezi'mizde olimpik yüzme havuzu." ifadesini kullandı.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından merkezde ve kırsalda yaptırılan 109 halı saha, 1 futbol sahası, 3 sezonluk açık saha ve 4 basketbol sahası olmak üzere 117 spor sahası hizmet verirken, 23 halı saha ile 1 basketbol sahasının yapım çalışmaları da sürüyor. Yapımı süren spor alanları da bittiğinde Kayseri merkez ve ilçelerde toplam 141 spor alanı, başta gençler olmak üzere vatandaşa spor imkanı sunacak.

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