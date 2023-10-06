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        Kayseri'de ülkeye kaçak otomobil motoru getiren şüpheli yakalandı

        Kayseri'de, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 20:10 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:10
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        Kayseri'de ülkeye kaçak otomobil motoru getiren şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüphelinin, bunları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 30 kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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