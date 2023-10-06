Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giriş: 06.10.2023 - 21:48 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:05
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Oymaağaç Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda 7 araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.D. ve A.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.