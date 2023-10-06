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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:48 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:05
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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Oymaağaç Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda 7 araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan E.D. ve A.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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