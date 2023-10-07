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        Yahyalı'da Hacı Abdurrahman Hoca Camisi ibadete açıldı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Hacı Abdurrahman Hoca Camisi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:04
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        Yahyalı'da Hacı Abdurrahman Hoca Camisi ibadete açıldı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Hacı Abdurrahman Hoca Camisi ibadete açıldı.

        Yerköy Mahallesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı kerim tilavetiyle başladı.

        Protokol konuşmalarının ardından iş insanı Mehmet Köse ve ailesi tarafından yaptırılan Hacı Abdurrahman Hoca Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Çubuklu Mahallesi'nde yaptırılan 4-6 yaş Bilal-i Habeşi Kur'an Kursu da hizmete açıldı.

        Programlara İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kaymakam Mehmet Kaya, İlçe Müftüsü Çelebi Gün, çevre ilçe müftüleri ile vatandaşlar katıldı.

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