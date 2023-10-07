Yahyalı'da Hacı Abdurrahman Hoca Camisi ibadete açıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Hacı Abdurrahman Hoca Camisi ibadete açıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Hacı Abdurrahman Hoca Camisi ibadete açıldı.
Yerköy Mahallesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı kerim tilavetiyle başladı.
Protokol konuşmalarının ardından iş insanı Mehmet Köse ve ailesi tarafından yaptırılan Hacı Abdurrahman Hoca Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Çubuklu Mahallesi'nde yaptırılan 4-6 yaş Bilal-i Habeşi Kur'an Kursu da hizmete açıldı.
Programlara İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kaymakam Mehmet Kaya, İlçe Müftüsü Çelebi Gün, çevre ilçe müftüleri ile vatandaşlar katıldı.