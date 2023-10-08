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        Kayseri'de Filistinliler için dua edildi

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi üyeleri Filistinlilere destek amacıyla sabah namazında bir araya gelerek dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 08.10.2023 - 09:28
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        Kayseri'de Filistinliler için dua edildi
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        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi üyeleri Filistinlilere destek amacıyla sabah namazında bir araya gelerek dua etti.

        Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek üyeleri Kocasinan ilçesindeki Ahmet ve Ayşe İnci Camisi'nde Filistin'e destek için sabah namazında bir araya geldi.

        AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, namazın ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in 100 yıla yakın bir süredir İslam topraklarını işgal ettiğini belirtti.

        Filistinlilerle omuz omuza olduklarını aktaran Şahin, "İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'mız, her gün terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyorken, sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken, 10 yaşında çocuklar tutuklanıyorken, Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail’e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır." ifadelerini kullandı.

        Şahin, Müslüman ülkelerin bir araya gelerek Filistinlilere destek vermesi gerektiğini kaydetti.

        Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.

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