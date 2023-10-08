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        Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 773 sikke ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 773 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:19
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        Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 773 sikke ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 773 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin il dışından temin ettiği tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce takibe alınan zanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 773 sikke, bilezik ve bir figür ile yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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