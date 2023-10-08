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        Kayseri'de taşlı ve silahlı komşu kavgasında 5 kişi yaralandı

        Kayseri'de komşu iki aile arasında çıkan taşlı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:54 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:02
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        Kayseri'de taşlı ve silahlı komşu kavgasında 5 kişi yaralandı
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        Kayseri'de komşu iki aile arasında çıkan taşlı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Yurttaş Sokak'ta ikamet eden komşular arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada 3 kişi tüfek saçmalarıyla 2 kişi ise atılan taşlarla yaralandı.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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