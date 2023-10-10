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        Kocasinan Belediyesi Ziyagökalp'teki Kuzulu Park'ı yeniledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi'nde yenilenen Kuzulu Park'ı inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:52
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        Kocasinan Belediyesi Ziyagökalp'teki Kuzulu Park'ı yeniledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi'nde yenilenen Kuzulu Park'ı inceledi.

        Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bir yandan yeni ve farklı parklar kazandırırken diğer yandan ise mevcut parkları yeşil alan ağırlıklı daha fonksiyonel hale getirdiklerini belirtti.

        İlçe genelinde fiziki mekanların güzel olmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Ziyagökalp Mahallesi Kuzulu Park'ı yeniledik. Bu kapsamda yıllarca bölge sakinlerine hizmet veren parkın yürüyüş yollarından yeşil alanlarına, donatılarından kaldırıma kadar A'dan Z'ye hepsini yeniledik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çocuklarımıza çok güzel oyun grupları ile yetişkinlerin spor yapabilecekleri donatılar ve gençlerin futbol oynayabilecekleri mekanlarıyla harika bir park olarak yeniden Ziyagökalp bölgesindeki hemşerilerimizin hizmetine sunduk."

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