Mezarlıkta ölü bulunan kişi toprağa verildi
Kayseri'de dün mezarlıkta ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi.
Kayseri'de dün mezarlıkta ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi.
Melikgazi ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda ölü bulunan F.L'nin (34) Kayseri Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.
F.L'nin cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda defnedildi.
Kent genelindeki esnaf, yüzde 80 zihinsel engeli olduğu öğrenilen F.L'ye sahip çıkarak, maddi destekte bulunuyordu.