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        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 07:11 Güncelleme: 11.10.2023 - 07:11
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        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde'de, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Çatı kısmında kısmi çökme meydana gelen fabrikada ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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