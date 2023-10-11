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        Kayseri'de 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

        Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesince düzenlenen 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:21
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        Kayseri'de 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı
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        Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesince düzenlenen 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı.

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'ndaki program, bu yıl "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kalite Yolculuğu" temasıyla hazırlandı.

        Programın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Mükemmellik Zirvesi'nin Kayseri'de düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Anadolu'nun ortasında bir şehir, sahili, denizi, limanı yokken ve ulaşım imkanları bakımından diğer rakiplerine nazaran avantajları yokken mucizeler yaratıyor; uzun yıllardır Türkiye'de ihracat rekorları kırıyor." dedi.

        Çiçek, Kayseri'nin diğer Anadolu şehirlerine rol model olduğunu belirterek, bu nedenle zirvenin kente çok yakıştığını dile getirdi.

        KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar da kalite kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, Türkiye'nin rekabet gücünü ve refah düzeyini yükseltmek için yaptıkları çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Kuruluşların kalite gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Bayraktar, "Uzun soluklu hedeflerle çalışan iş dünyasına, doğru bir rehberlik sunabilmek, onları yönlendirebilmek, onlara rehberlik yapabilmek için çalışıyoruz. Bu amaçla ulusal kalite hareketi EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Modeli şemsiyesi altında çalışmalarımızla kuruluşlarımızın yönetim kalitesinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

        KalDer'in uzun süredir önemli faaliyetler yürüterek kuruluşların ufuklarının genişlemesine katkı sağladığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Sizlerin bilgiye, paylaşıma, iletişime, sosyal sorumluluk çalışmalarına verdiğiniz önemi, değerli ve önemli buluyoruz. 32 yıldır düzenlediğimiz çeşitli kongreler, etkinlikler, sempozyumlarda paylaşılan bilgilerin, kurumların geleceğine dair ufuklarını genişlettiğini görüyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek sürmeye, insan odaklı iş yapısı oluşturmaya özen gösteriyor ve bu yolda ilerliyoruz."

        KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Kayseri'de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak istediklerini dile getirerek, "Vizyonumuz paydaşlarımızla birlik olmanın verdiği güçle, üyelerimizin küresel rekabet güçlerinin artırılmasına ve ülke ekonomimizin büyümesine katkıda bulunmak, şehrimizi cazibe merkezi kılacak faaliyetler yürüterek, referans kurum olmaktır." ifadelerini kullandı.

        KalDer Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz da derneğin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Zirvede "yeni nesil yetkinlikler", "kalite yolculuğu" gibi konularda sunumlar yapılacak.

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