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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:36
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 13 bini boş 16 bin 300 makaron, 1710 cinsel içerikli ürün, 13 elektronik sigara, 42 elektronik sigara likiti, 2 kilogram nargile tütünü, 5 kilogram tütün ve 37 sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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