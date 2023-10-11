ERÜ'de "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi

Erciyes Üniversitesi tarafından "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Altun, 2023-2024 akademik yılında tüm öğrenciler ile akademik ve idari personele başarı diledi.

Öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Altun, üniversitede yürütülen öğrenci odaklı faaliyetler hakkında da bilgi verdi.

Altun, ERÜ'nün kendini birçok alanda ispatlayan ve ispatlamaya devam eden köklü bir üniversite olduğunu da sözlerine ekledi.

Altun'un konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Aydın da birim mezun veri tabanlarının oluşturulması hakkında bilgi aktardı.