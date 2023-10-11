Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ'de "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi tarafından "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ'de "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi tarafından "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile akademisyenler katıldı.

        Çalıştayın açılışında konuşan Altun, 2023-2024 akademik yılında tüm öğrenciler ile akademik ve idari personele başarı diledi.

        Öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Altun, üniversitede yürütülen öğrenci odaklı faaliyetler hakkında da bilgi verdi.

        Altun, ERÜ'nün kendini birçok alanda ispatlayan ve ispatlamaya devam eden köklü bir üniversite olduğunu da sözlerine ekledi.

        Altun'un konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Aydın da birim mezun veri tabanlarının oluşturulması hakkında bilgi aktardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı'nı 23 bin 637 kişi ziyaret etti
        Kayseri'deki ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı'nı 23 bin 637 kişi ziyaret etti
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda firari 3 hükümlü ile 4 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda firari 3 hükümlü ile 4 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
        Özvatan Kaymakamı Mine Kurt'tan öğrencilere Dünya Kız Çocukları Günü ziyare...
        Özvatan Kaymakamı Mine Kurt'tan öğrencilere Dünya Kız Çocukları Günü ziyare...
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Depremzede aileden fazla ücret alan taksiciye 10 yıla kadar hapis istemi
        Depremzede aileden fazla ücret alan taksiciye 10 yıla kadar hapis istemi