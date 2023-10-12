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        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği İsrail'i kınadı

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:52
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        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği İsrail'i kınadı
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        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını istedi.

        Taş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Kassam Tugayları arasında 7 Ekim'den bu yana şiddetli çatışma yaşandığını belirtti.

        Taş, "İsrail kuvvetleri her zaman yaptığı gibi savunmasız insanlara ve yerleşim birimlerine havadan ve karadan saldırarak özellikle Gazze'nin elektrik, su ve doğal gazını kesip soykırımla bir milleti toptan yok etmeye başlamış bulunuyor. Ne yazık ki Batı dünyası da İsrail'in yardımına koşarak günahına ortak oluyor." dedi.

        Taş, gönüllü kuruluşlar olarak gerek Kayseri'de gerekse diğer şehirlerde Filistin halkı için her eyleme destek vereceklerini söyledi.

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