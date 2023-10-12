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        Çolakbayrakdar, yapımı süren Sinan Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı süren Sinan Kütüphanesi'nde yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:36 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:36
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        Çolakbayrakdar, yapımı süren Sinan Kütüphanesi'nde incelemede bulundu
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı süren Sinan Kütüphanesi'nde yetkililerden bilgi aldı.

        Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı gençler başta olmak üzere ilçede yaşayan herkes için kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ettiklerini bildirdi.

        Bu kapsamda, Yenişehir Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi Sosyal Tesisleri içerisine kütüphane yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, ''Yol, kaldırım, park ve çevre düzenlemesi gibi rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yapıyor ve projeler geliştiriyoruz. Ama her şeyden daha önemlisi gençlerimiz, evlatlarımız ve geleceğimiz. Bunun için kütüphaneler inşa ediyoruz. Özellikle yaptığımız hizmetler çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için." ifadesini kullandı,

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