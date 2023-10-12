AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Gazze'ye uygulanan ablukaya tepki

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Durdu Mehmet Yalçın, İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşta Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını istedi.

Yalçın, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın uzun yıllardır devam eden insani krizin sonucu olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yalçın şöyle konuştu:

“Gazze halkı temel haklarından yıllardır mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukasında Gazze’de yaşayan insanlar temel ihtiyaçların sınırlandırılması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Gazze’de ibadethaneler, hastaneler ve okullar acımasızca vurulmaktadır. Bu durum masum insanların hayatını tehdit etmektedir. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabasını arttırması gerekmektedir."

Savaşın bir ahlakının olduğunu belirten Yalçın, sivilleri cezalandırmanın kimseye kazandırmayacağını vurguladı.