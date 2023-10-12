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        Kayseri Kitap Fuarı yarın açılacak

        Kayseri Kitap Fuarı'nın altıncısı, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yarın ziyaretçilere kapılarını açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:12
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        Kayseri Kitap Fuarı yarın açılacak
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        Kayseri Kitap Fuarı'nın altıncısı, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yarın ziyaretçilere kapılarını açacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, 385 yayınevi ve 504 yazarın katılacağı fuarda edebiyat dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağını söyledi.

        Son fuarda 935 bin 638 kişiyi misafir ettiklerini anımsatan Büyükkılıç, bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi hedeflediklerini ifade etti.

        Kayserili yazarlar için de stant açılacağı kitap fuarında yazarların söyleşi ve imza günleri düzenleyeceğini dile getiren Büyükkılıç, öğrenci ve kitapseverlere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacaklarını anlattı.

        Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi’nde 22 Ekim'e kadar 09.30-21.00 saatlerinde hizmet verecek fuara çevre illerden de ziyaretçi beklediklerini aktardı.

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