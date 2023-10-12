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        Erciyes'te turizm jeotermalle çeşitlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'ndaki jeotermal sondaj çalışmalarına ilişkin, "Erciyes'te turizm, kaplıca turizmi ile 12 aya yayılacak. O zaman otellerin bakış açısı da çok daha farklı olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:16
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        Erciyes'te turizm jeotermalle çeşitlenecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'ndaki jeotermal sondaj çalışmalarına ilişkin, "Erciyes'te turizm, kaplıca turizmi ile 12 aya yayılacak. O zaman otellerin bakış açısı da çok daha farklı olacak." dedi.

        ​​​​​​​Büyükkılıç, AA muhabirine, Erciyes'teki turizmi 12 aya yayacak jeotermal sondaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Bu kapsamda Erciyes'te yürüttükleri çalışmalarda 400 metrede sıcak suya ulaştıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "36 ile 38 derece suya ulaşıldı, bizi tatmin edecek boyutta. İkinci, üçüncü sondaj çalışmalarına da başlayacağımızı paylaşmak istiyorum. Erciyes'in etrafı kaplıcalarla dolu. 'Neden Erciyes'imizde olmasın' anlayışı içerisinde ısrarcıyız ve başarmaya çalışıyoruz. Başardık inşallah. Erciyes'te turizm, kaplıca turizmi ile 12 aya yayılacak. O zaman otellerin bakış açısı da çok daha farklı olacak."

        Büyükkılıç, 19 mekanik tesisi, 40 pist alanı ve 112 kilometre pist uzunluğuna sahip Erciyes Kayak Merkezi'nin, yüksek irtifa kamp merkezi, 6 saha, olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu ve her geçen gün eklenen otelleriyle profesyonel kayakçılar için bulunmaz mekan olduğunu da sözlerine ekledi.

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