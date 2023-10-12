Kayseri'de inşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu
Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesinde bir inşaat bekçisi, şantiyede ölü bulundu.
Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesinde bir inşaat bekçisi, şantiyede ölü bulundu.
Fevzi Çakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki inşaatta bekçi olarak çalışan S.A'nın (66) yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, S.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan S.A'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.