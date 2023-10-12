Kayseri'de narkotik polisi basketbol taraftarlarını bilgilendirdi

Kayseri’de narkotik polisleri uyuşturucuyla mücadele amacıyla basketbolseverlere broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu’nda, Melikgazi Kayseri Basketbol ile Olimpiacos arasında oynanan maça gelen taraftarlara uyuşturucu ihbarlarının yer bilgileri ile en hızlı şekilde emniyet birimlerine ulaştırmak için tasarlanan "Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" hakkında anonsla bilgilendirme yaptı.

Taraftara broşür de dağıtıldı.